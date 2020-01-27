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Российская газета

Выдан сертификат на парашюты для прыжков со зданий

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Испытания парашютной системы "Шанс"
Испытания парашютной системы "Шанс".
Источник изображения: © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Уникальная российская разработка - парашютная система "Шанс", предназначенная для эвакуации людей из высотных зданий, - получила сертификат соответствия.

Документ дает возможность приступить к серийному производству необычных парашютов, позволяющих любому десантироваться с высоты девятиэтажного дома. Парашют работает на высотах от 33 метров, а спецнавыки не требуются, он максимально прост в использовании. В первую очередь новинка пригодится для небоскребов с множеством офисов. Зачастую при пожарах в таких зданиях людям приходится прыгать с высоких этажей, поскольку пути вниз отрезаны огнем, а спасатели еще не подъехали.

"У этой парашютной системы нет аналогов в мире, а ее ключевая особенность - возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают", - пояснил исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко. Аварийно-спасательная система "Шанс" разработана московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят: ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.


Иван Петров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИ парашютостроения
Ростех
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