В потолок ледяной: подлодки пробьют полынью для всплытия ракетой

«Стальные акулы» взломают арктический лед реактивными снарядами. Для новейших атомных подлодок разработаны и сейчас проходят испытания ракеты, разрушающие торосы. Они позволяют создать полынью, откуда субмарины смогут нанести удар. Подледное плавание, а главное, всплытие — самые сложные элементы в боевой работе корабля. Ошибка при исполнении таких маневров может привести к тому, что лодка получит повреждения или застрянет во льдах. Новые ракеты-«взломщики» серьезно расширят возможности российских АПЛ, отмечают эксперты.

«Стальные акулы» взломают арктический лед реактивными снарядами. Для новейших атомных подлодок разработаны и сейчас проходят испытания ракеты, разрушающие торосы. Они позволяют создать полынью, откуда субмарины смогут нанести удар. Подледное плавание, а главное, всплытие — самые сложные элементы в боевой работе корабля. Ошибка при исполнении таких маневров может привести к тому, что лодка получит повреждения или застрянет во льдах. Новые ракеты-«взломщики» серьезно расширят возможности российских АПЛ, отмечают эксперты.

Приказ важнее погодных условий

Сейчас новые боеприпасы проходят испытания в составе атомных подлодок проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень» российского ВМФ, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Специальные ракеты представляют собой неуправляемые реактивные снаряды (НРС). В ходе испытаний они подтвердили способность в нужном месте пробить прорубь в любых торосах. Эти спецбоеприпасы необходимы для обеспечения пуска стратегических ракет из подводного состояния, а также подъема на поверхность всплывающих спасительных капсул, с помощью которых эвакуируются экипажи при аварии. Подлодки смогут запускать НРС не только из подледного положения, но и находясь на поверхности, уточнили источники «Известий» в военном ведомстве.

Первые испытания НРС прошли летом 2014 года. Тогда запускали ракеты без взрывчатого вещества в боевой части, но со снаряженным двигателем. Использование взрывчатки на начальном этапе посчитали излишним, так как процесс ее разрушительного воздействия на лед давно известен.

В ВМФ входят ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, которые являются морской частью Сил ядерного сдерживания, отметил контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

— Все эти атомные подводные лодки должны действовать в любой ситуации и не зависеть от условий окружающей среды, — сообщил эксперт «Известиям». — После поступления команды о применении оружия, они обязаны в максимально короткие сроки ее исполнить. И лед не должен стать для этого помехой. Проделывание полыньи — один из тактических приемов, позволяющий в нужные сроки провести ракетную атаку. Подлодка может пробить панцирь и корпусом, но при этом рискует получить повреждения. Поэтому обычно, если позволяет время, ракетоносцы ищут уже существующие проруби или выходят за кромку льда.

Северный Ледовитый океан является особо важным регионом для проведения операций подводного флота, напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Подледное плавание в Арктике — опасное дело, но оно дает ряд неоспоримых преимуществ, — рассказал эксперт «Известиям». — Спутники, самолеты и вертолеты не видят субмарин, а использовать сбрасываемые гидроакустические буи, которые ищут подводные цели по шуму, в Арктике нельзя — они просто не смогут пробить лед. По этой причине обнаружить подлодку под зимним панцирем практически невозможно, что делает ответный удар российских стратегических ракетоносцев по стране-агрессору неизбежным.

Кроме того, Северный Ледовитый океан — это стратегически важный морской перекресток. Под торосами можно незамеченным подобраться к Аляске или, обогнув Гренландию с севера, выйти в Атлантику, резюмировал эксперт.

Торпеды не помогли

В ВМФ СССР для проделывания прорубей использовали штатные торпеды. Однако на практике они оказались не столь эффективными, как ожидалось. Командованию уже тогда стало очевидным, что для этого нужны специальные средства.

Сейчас все экипажи АПЛ отрабатывают навыки по ледовому и подледному плаванию, поэтому готовы к их выполнению. В США команды субмарин готовят иначе: как правило, их нацеливают на выполнение одной боевой задачи в случае начала масштабных боевых действий. По этой причине далеко не все из подводников знакомы с арктическими условиями мореплавания, и здесь американцы уступают российским морякам. Однако в последние годы ВМС США стали обращать больше внимания на отработку действий в Севером Ледовитом океане и прилегающих морях.

Гонка в северных широтах

В Арктике между США и СССР 60 лет назад шла своеобразная гонка, подобная космической, — военные моряки двух стран старались первыми пройти подо льдами к Северному полюсу и всплыть там. В 1962 году советская подлодка К-3 «Ленинский комсомол» была близка к успеху. Однако подняться на самом полюсе ей не удалось из-за льда толщиной до 5 м.

В следующем году подлодка К-181 проекта 627А «Кит» преодолела под зимним панцирем более 1 тыс. морских миль и 29 сентября 1963 года всплыла на Северном полюсе. В честь важного события моряки подняли государственный и военно-морской флаги.

Рывок к макушке планеты был важен и с научно-технической точки зрения. Во время похода проводились испытания новой аппаратуры. В частности, экспериментального навигационного комплекса «Сигма» и ряда других приборов. О важности события говорит тот факт, что в походе старшим на борту К-181 был командующий Северным флотом адмирал Владимир Касатонов. А по его итогам командиру лодки капитану II ранга Юрию Сысоеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

С тех пор значение Арктики, причем не только военное, но и экономическое, возросло. Благодаря глобальному потеплению и сокращению площади ледяной шапки Севморпуть становится рентабельнее других маршрутов доставки грузов между Азией и Европой. Потенциально по нему могут перевозить до половины евроазиатских товаров — в таком случае торговый оборот маршрута будет измеряться в сотнях миллиардов долларов.

Представители США не раз заявляли, что Севморпуть должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. В 2018 году, например, по нему без предупреждения прошел корабль тылового обеспечения ВМС Франции «Рона». Его командир заявил, что целью похода было «развитие знаний о регионе».

Россия, в свою очередь, разработала правила прохода по Севморпути иностранных военных кораблей. Им предлагают объявлять о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт наших лоцманов.