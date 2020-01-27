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Известия.ru

Эксперт прокомментировал перевод стрелок Часов Судного дня

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Источник изображения: Фото: TASS/Alex Brandon

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев 23 января заявил, что причинами перевода стрелок Часов Судного дня стали прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, а также усиление напряженности в отношениях Вашингтоном и Тегераном.

«Ситуация, очевидно, ухудшилась. Насчет климата вопрос темный, специалисты до сих пор не договорились. Что касается Ирана, это очень серьезно. Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, — очень большая удача и успех», — приводит его слова RT.

По его мнению, ликвидация договоров является взрывом всей системы международной безопасности и самым большим шагом к наступлению «ядерной полуночи». Журавлев подчеркнул, что на данный момент основная задача состоит в том, чтобы разработать новую систему договоров, пока «не сделан последний шаг к полуночи».

Ранее в этот же день символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает момент ядерного катаклизма, осталось 100 секунд.

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Ядерный щит
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