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РИА Новости

К наплыву "не были готовы". МВД признало промах по киберпреступлениям

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 23 января/ Радио Sputnik. Полиция в РФ была не готова к наплыву киберпреступности, данную тему отдельно обсудят на коллегии МВД России в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

В четверг он объявил, что последние четыре года количество преступлений в сфере IT ежегодно росло на 70%.

"Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты финансовых интересов, как граждан, так и юридических лиц... Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны в этом виде преступлений", – сказал генерал-полковник на коллегии полиции Москвы.

Он заверил, что эта тема будет отдельно обсуждаться на коллегии МВД РФ в феврале.

Ранее радио Sputnik сообщало, что эксперт назвал возможную причину утечки данных в Альфа-банке.

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Страны
Россия
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