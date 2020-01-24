Стало известно, когда планируется начать поставки самолета МС-21

МОСКВА, 23 января/ Радио Sputnik. Поставки самолетов МС-21 с Иркутского авиационного завода предполагается начать в конце 2021 года, сейчас компания завершает сборку опытных самолетов и разворачивает серийное производство. С ходом работ ознакомился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Знакомство с одним из крупнейших в стране авиастроительных предприятий началось с экскурсии по цехам агрегатно-сборочного, механосборочного, монтажно-испытательного производств.

Основная продукция корпорации "Иркут" ‒ многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30МК, учебно-боевые самолеты Як-130, самолеты первоначального обучения Як-152. В качестве головного исполнителя корпорация "Иркут" разрабатывает и производит пассажирские самолеты МС-21, ведет испытания опытных МС-21-300 и развертывает производство серийных авивлайнеров.

Генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев продемонстрировал Игорю Кобзеву пассажирский лайнер нового поколения.

"На сегодняшний день на заводе идет завершение постройки опытных самолетов, разворачивается серийное производство, строятся первые серийные лайнеры. С этим проектом мы связываем будущее завода. Первые поставки МС-21 заказчикам намечены на конец 2021 года. Программа МС-21 выводит авиационную промышленность России на качественно новый технологический уровень", ‒ сказал Александр Вепрев.

Игорь Кобзев подчеркнул важность взаимодействия с региональной властью в рамках государственно-частного партнерства.

"Завод действительно является флагманом отечественного самолетостроения. Здесь создаются передовые образцы авиационной техники. Современные конструкторские решения и новейшие технологии воплощаются в жизнь. Идет реализация масштабного проекта по созданию гражданского лайнера МС-21. Это большие инвестиции, новые рабочие места, контракты и перспективы. Кроме того, Иркутский авиазавод – крупный налогоплательщик региона, который вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Приангарья", ‒ отметил Игорь Кобзев.

МС-21-300 ‒ ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

Ранее радио Sputnik сообщало, что названы ориентировочные сроки поставок МС-21 за рубеж.