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Известия.ru

Российские подлодки научат взламывать арктический лед

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ракеты — «взломщики» арктического льда, предназначенные для атомных подлодок, проходят испытания. Новинка серьезно расширит возможности российских АПЛ, считают эксперты.

Новые боеприпасы проходят испытания в составе атомных подлодок проектов 955 «Борей» и 855 «Ясень, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Ракеты представляют собой неуправляемые реактивные снаряды (НРС). В ходе испытаний подтвердилась их способность пробить прорубь в любых торосах. Спецбоеприпасы необходимы для обеспечения пуска стратегических ракет, в том числе из-под воды, а также подъема на поверхность всплывающих спасительных капсул, с помощью которых эвакуируются экипажи при аварии.

Подробнее читайте в материале «Известий» 24 января.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
955 Борей
Арктика
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