Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО

Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, необходима рабочая группа для изучения этого вопроса, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В середине декабря Турция сообщала, что предложила купить американские системы ПРО "Пэтриот" (Patriot) и в настоящее время ждет ответа от США.
Анкара заявляла, что была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал о перепалке с главой Франции Эммануэлем Макроном из-за С-400.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
Ольга Никитина