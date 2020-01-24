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Деловая газета "Взгляд"

Турция заявила о совместимости российских С-400 с системами НАТО

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Российские С-400 совместимы с системами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, необходима рабочая группа для изучения этого вопроса, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В середине декабря Турция сообщала, что предложила купить американские системы ПРО "Пэтриот" (Patriot) и в настоящее время ждет ответа от США.

Анкара заявляла, что была вынуждена закупить у России комплексы С-400, поскольку западные страны не хотели продавать ей системы ПРО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал о перепалке с главой Франции Эммануэлем Макроном из-за С-400.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.


Ольга Никитина

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