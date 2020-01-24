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Деловая газета "Взгляд"

В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400

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Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Информация российских источников о том, что сделка между Россией и Турцией по С-400 не предполагала передачу технологий, озадачила читателей турецких СМИ, которые спорят, был это обман со стороны Москвы или намеренная хитрость.

Речь идет об информации ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, который заявил, что передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась, передает "ИноСМИ" текст статьи турецкой газеты "Ени Акит".

В комментариях к статье издания турки пишут, что русские "тоже нас обставили".

"Ничего удивительного. С медведем в одно логово не лезут", – пишет один из пользователей.

Другие отмечают, что Турция сама должна сделать подобные системы. Некоторые предлагают для этого разгадать российские технологии и создать "свои ракеты Т-500".

"Пусть русский медведь подумает, что будет после этого", – пишет Хасан.

Другие считают, что Турция должна "иметь свою голову на плечах".

Впрочем, есть и те, кто считает эту информацию только уловкой.

"Возможно, это было сказано и для других стран. Чтобы теперь каждый желающий купить С-400 не говорил: "Мы тоже так хотим", – отметил Хусейн.

Напомним, Турция хотела приобрести российские комплексы с условием поставок технологий, чтобы впоследствии развивать собственное аналогичное производство.

Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские С-400 совместимы с системами стран Североатлантического альянса. Анкара отмечала, что была вынуждена закупить у России комплексы С-400, так как на Западе отказались продавать Турции системы ПРО.

Турция приобрела у России комплексы С-400 несмотря на сопротивление со стороны США и намерена ввести комплексы в строй в апреле или в мае.



Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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