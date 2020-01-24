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Интерфакс-АВН

Расчёты С-400 и "Панцирь-С1" отражают условные ракетные удары под Калининградом

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1".
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь С-1" развернуты в ходе учений по отражению условного ракетного удара в Калининградской области, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"В рамках плановой боевой подготовки с расчетами зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота проходят тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области", - говорится в сообщении.

В ходе маневров расчёты отрабатывают обнаружение и поиск в небе крылатых ракет, а также проведут электронные пуски по условным целям.

"Расчеты ЗРПК "Панцирь С-1" скрытно совершат марш на полигон, где военнослужащие выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника", - сообщает флот.

Уточняется, что в учениях также примут участие радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной техники.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Комплексы "Панцирь-С" применяются российскими военными для противовоздушной обороны баз в Сирии.

С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.

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96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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