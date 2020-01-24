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В США заявили о смертоносности старых ракет России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» является старой советской разработкой, однако до сих пор представляет смертельную опасность для США, пишет The National Interest.

Американский журнал отмечает, что в то время, как современные гиперзвуковые ракеты вроде российского «Циркона» набирают все большую популярность, «более старое, более медленное оружие все еще существует и столь же смертоносно».

Издание напоминает, что П-800 «Оникс» проходит модернизацию, которая позволит увеличить дальность ракеты до 800 километров, по сравнению с текущими 600 километрами. Также обновленное оружие станет более точным и получит современные средства противодействия радиоэлектронным атакам.

В сентябре 2019 года агентство ТАСС, ссылаясь на источники в российском оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что дальность «Оникс-М», предназначенных для уничтожения авианосцев, составляет 800 километров.

Разработка противокорабельного комплекса «Оникс» началась в 1982 году. На вооружение система принята в 2002-м. В настоящее время максимальная дальность поражения (экспортной версии) ракеты «Оникс» составляет 300 километров, тогда как скорость полета (на большой высоте) не превышает 2,5 числа Маха.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
П-800 Оникс
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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