ВВС США пополнятся беспилотными имитаторами Су-57

В США завершились наземные испытания новой беспилотной мишени, предназначенной для имитации полётов российского истребителя пятого поколения Cу-57.

Провести лётные испытания предполагается в первом квартале нынешнего года. Официально летательный аппарат носит название «Воздушная мишень пятого поколения», сокращенно его называют 5GAT.

Наука и техника, цитируя американские СМИ, пишет, что дрон - имитатор истребителя получил два двигателя от американского сверхзвукового учебного реактивного самолёта Northrop T-38 Talon. Контрактом предусмотрено изготовление двух образцов. Для снижения стоимости 5GAT в его конструкции широко используются агрегаты и системы от других серийных самолётов.

Машина спроектирована как одноразовый самолёт-невидимка для учебного воздушного боя и является спарринг-партнёром, который помогает боевым пилотам научиться сбивать самолёты-невидимки, такие как российский Sukhoi Cу-57 или китайский Chengdu J-20.

Беспилотник 5GAT может нести оружие на внешних пилонах и оборудование для ведения наблюдения и электронной разведки.

Сообщается, что стоимость серийного 5GATсоставит 10 млн долларов. По размерам 5GAT чуть меньше F-16 (длина - 12,2 м, размах крыла - 7,3 м), а его взлётная масса составляет 4,4 т. Первый полёт запланирован на первый квартал этого года.