США перебросили беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

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Соединенные Штаты перебросили беспилотники MQ-9 Reaper с территории Польши в Румынию. Данная передислокация является временной, утверждает Командование ВВС США в Европе.

Беспилотники MQ-9 Reaper, персонал и вспомогательное оборудование со 2-м отрядом 52-й экспедиционной операционной группы с авиабазы в Мирославеце (Польша) временно перемещены на 71-ю авиабазу в Кымпия-Турзий (Румыния) для поддержки ряда операций на континенте с целью оказания помощи союзникам по НАТО. Это включает операции в холодную погоду и участие в различных учениях в регионе

- говорится в сообщении.

Как утверждают в командовании, беспилотники перебрасываются в Румынию уже второй раз. Впервые они были перемещены в Кымпия-Турзий летом 2019 года на время строительства взлетно-посадочной полосы в Мирославеце. На этот раз беспилотники будут находиться в Румынии до начала весны.

Для обеспечения работы MQ-9 Reaper с территории Румынии США построили на авиабазе в Кымпия-Турзий необходимую инфраструктуру, включая ангар для хранения дронов.

Дроны MQ-9 Reaper американских ВВС выполняют разведывательные миссии на польской военной базе Мирославец с мая 2018 года, однако все их возможности начали использовать с 1 марта 2019 года. Размещение американских дронов именно в Польше продиктовано географическим положением страны и "стратегическим значением". Командование ВВС США не раскрывает истинных целей размещения дронов в Польше, отговариваясь проведением "разведывательных работ в интересах защиты военных объектов и личного состава вооруженных сил США и их союзников".