Войти
Российская газета

Шесть истребителей Миг-31БМ пополнят авиапарк ЦВО

201
0
0
Источник изображения: rg.ru

Авиапарк Центрального военного округа в наступившим году пополнят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ. План поставок основных образцов вооружения и военной техники озвучили сегодня в пресс-службе округа. Основные образцы получит полк в Красноярском крае.

Миг-31БМ способны перехватывать и уничтожать воздушные цели, в том числе - крылатые и баллистические ракеты. Истребители одинаково эффективны на предельно малых, средних и больших высотах, в любых метеоусловиях.

"Самолет рассчитан на выполнение задач на высоте более 20 000 метров со скоростью до 3000 километров в час", - подчеркнули в ЦВО.

Истребитель-перехватчик оснащен бортовой радиолокационной станцией "Заслон-М": она может находить цели на удалении до 320 километров, наводить на них наземные средства ПВО и авиатехнику.

"Всего в 2020 году ожидается поступление около 850 единиц вооружения и техники, в том числе - 19 летательных аппаратов", - отметил ранее командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
28.05.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
22.01.2014
Полсотни ударных вертолетов и истребителей поступит в ЗВО в 2014 г.
21.08.2013
Вышли из пике
15.04.2013
Еще крепкий старик
23.01.2012
Более 30 перехватчиков МиГ-31 круглосуточно несут боевое дежурство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину