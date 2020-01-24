Шесть истребителей Миг-31БМ пополнят авиапарк ЦВО

Авиапарк Центрального военного округа в наступившим году пополнят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ. План поставок основных образцов вооружения и военной техники озвучили сегодня в пресс-службе округа. Основные образцы получит полк в Красноярском крае.

Миг-31БМ способны перехватывать и уничтожать воздушные цели, в том числе - крылатые и баллистические ракеты. Истребители одинаково эффективны на предельно малых, средних и больших высотах, в любых метеоусловиях.

"Самолет рассчитан на выполнение задач на высоте более 20 000 метров со скоростью до 3000 километров в час", - подчеркнули в ЦВО.

Истребитель-перехватчик оснащен бортовой радиолокационной станцией "Заслон-М": она может находить цели на удалении до 320 километров, наводить на них наземные средства ПВО и авиатехнику.

"Всего в 2020 году ожидается поступление около 850 единиц вооружения и техники, в том числе - 19 летательных аппаратов", - отметил ранее командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

Татьяна Воробьева