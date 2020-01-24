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Интерфакс-АВН

Военные сообщили о завершении обустройства зенитной ракетной бригады на юге России

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Российская войсковая система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности С-300В4 Источник: http://forum.ge/.

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - В Краснодарском крае завершено создание инфраструктуры зенитной ракетной бригады Южного военного округа (ЮВО), оснащенной системами противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-300В4, сообщили в Минобороны РФ.

"Военный городок, общежития и парк боевых машин построены и введены в эксплуатацию в конце 2019 года по государственной программе с учетом всех требований последнего времени", - говорится в сообщении военного ведомства.

Зенитная ракетная бригада ЮВО была сформирована в Кореновске (Краснодарский край) в 2015 году.

Ранее в военном ведомстве заявляли о создании новых соединений в Западном и Южном военных округах в ответ на наращивание сил НАТО у российских границ.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что 30 января с боевыми расчетами бригады проведут тренировку по отражению авиационного удара условного противника.

"Зенитчики совершат марш в назначенный позиционный район, развернут комплексы на неподготовленных позициях, отработают действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника. Расчеты выполнят нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей, распределению целей и наведению ракет", - отмечается в сообщении.

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