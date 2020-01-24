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Интерфакс-АВН

Шойгу и Педерсен считают хорошими перспективы Конституционного комитета по Сирии

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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен выразили удовлетворение работой Конституционного комитета Сирии.

"Мы встречались год назад и говорили о том, что нам нужно принять более энергичные меры по формированию Конституционного комитета и по началу его работы. Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга", - сказал Шойгу на встрече с Педерсеном в Москве в четверг.

По словам Шойгу, у Конституционного комитета довольно хорошие перспективы при условии обоюдных усилий ООН и России.

Шойгу заявил, что удовлетворен в целом ситуацией в Сирии, где фактически завершена работа по уничтожению террористов и остаются лишь отдельные очаги напряженности, продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания.

Со своей стороны Педерсен также назвал совместную работу по созданию Конституционного комитета успешной. "Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и процедурным вопросам", - сказал он.

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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