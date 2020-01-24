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Интерфакс-АВН

Путин предлагает провести встречу лидеров РФ, США, КНР, Франции, Великобритании

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Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: Алексей Дружинин/РИА Новости

Саммит продемонстрировал бы общую верность духу союзничества и исторической памяти

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин предложил в 2020 году провести встречу лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Выступая в четверг на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", Путин заявил, что мировые лидеры должны не проглядеть первые ростки ненависти и антисемитизма и сделать все для защиты мира.

"Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию провести встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании", - сказал Путин.

Он отметил, что встречу можно провести в любой точке мира, где это будет удобно.

"Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки", - сказал Путин.

По его словам, одной из тем встречи могла бы стать ситуация в Ливии.

"Но много и других проблем. Проведение этой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным, ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН",- сказал Путин.

Президент отметил, что саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора и создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы.

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