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WarSpot

Индонезия испытала первую отечественную субмарину

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Индонезия вошла в список стран, способных строить субмарины. Вчера, 22 января, портал janes.com сообщил о том, что подлодка Alugoro (405) типа Nagapasa прошла тестирование погружением.

Испытания проводились в акватории моря Бали на «номинальной глубине». В пресс-службе верфи PT PAL указывают, что Alugoro погружалась на глубину до 250 м. Испытания признаны успешными, и через несколько месяцев субмарина должна быть передана ВМС Индонезии.

Субмарина KRI Alugoro (405)

Источник изображения: navaltoday.com

В 2011 году Минобороны Индонезии заказало у компании DSME три субмарины типа Chang Bogo — лицензионных копий немецких подлодок Type 209/1400. Согласно контракту, две подводные лодки собирались в Южной Корее на верфи компании DSME, третья — в Индонезии на производственных мощностях компании PT PAL.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индонезия
Продукция
Chang Bogo
Компании
DSME
PT. PAL
Проекты
209 тип
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