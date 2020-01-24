Войти
Российская газета

На Северном флоте собак научили искать взрывчатку

201
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте подготовили минно-розыскных собак для поиска взрывоопасных предметов. Их последние плановые занятия прошли в отдельном морском инженерном полку в поселке Щукозеро.

Собаки натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Военные инженеры постоянно используют собак при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах СФ. А чтобы животные были послушными, вожатые регулярно штудируют с ними общий курс дрессировки с выполнением известных кинологических команд, проходят полосу препятствий.

Отделение минно-розыскных собак создали год назад, когда отдельный морской инженерный батальон переформировали в полк. На довольствии стоят три кобеля немецкой овчарки: трехлетний Сайгет, двухлетние Ришар и Натер. Все они с богатой родословной, выросли в московском питомнике и прошли специальную подготовку по поиску взрывоопасных предметов. Теперь свои навыки овчарки совершенствуют в условиях Крайнего Севера.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
СФ
Похожие новости
04.11.2019
Прорыв на Запад: что делали российские подводники в Атлантике
26.02.2018
Столетие РККА: от Российской армии к Советской и обратно
07.08.2014
МиГи на Севере
13.02.2014
Тегеран провел красную линию для "шестерки"
09.10.2013
Без авианосцев не обойтись
26.01.2011
Россия купила у Франции вертолетоносцы "Мистраль"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину