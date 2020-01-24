Войти
Независимое военное обозрение

Наблюдается интенсивная эскалация противостояния российских и американских военных в Сирии

188
0
0
Американские сухопутные войска в Сирии. Фото с сайта www.dvidshub.net
Американские сухопутные войска в Сирии. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Американские броневики появились на дорогах вокруг города Таль-Тамр (расположен в 35 км к западу от Аль-Хасаки и в 30 км на юг от границы с Турцией), который является важным транспортным узлом на дороге М-4 - ключевой автотрассе региона. Напоминаем, что в соответствии с ранее достигнутыми многосторонними договоренностями данный район должен быть под контролем Дамаска и российских военных.

По сообщениям местных жителей, - американские солдаты всячески препятствуют продвижению сирийских и российских военных колонн по дорогам в районе вышеуказанного населенного пункта. И пропускают только гражданский транспорт. Стоит подчеркнуть, что трасса М-4 имеет исключительно важное значения, как транспортная артерия региона, которая является ключевой рокадой вдоль турецких границ и соединяет города: Хасака, Ар-Ракка и Алеппо.

Стрингер новостного агентства «Спутник» сообщает, что американские бронемашины расположились возле деревни (Аль-Агебиш) к западу от города Таль-Тамр( в западной сельской местности Хасака), и еще три бронеавтомобиля стоят на кольцевой развязке города, рядом с заправочной станцией (в районе Тома Ялда). Кроме того еще два бронетранспортера, увенчанные звездно-полосатыми флагами, постоянно находятся у западного въезда в город, а это явно нацелено на то, чтобы блокировать выезд на шоссе в данном направлении.

Судя по всему американцы намеренно нагнетают нервозную обстановку в районе. По их действиям можно сделать вывод, что возможной целью всех этих акций является желание вернуть под свой контроль территории ранее оставленные в соответствии с договоренностями, достигнутыми в переговорах с Анкарой. Солдаты США, не церемонясь, выдавливают российские и сирийские войска из приграничной с Турцией зоны. Со стороны Анкары пока никакой реакции на происходящее – нет.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
03.12.2019
Семейный скандал: как Турция разругалась с НАТО и причем тут Украина (Апостроф, Украина)
11.10.2019
"Источник мира": Турция начала военную операцию в Сирии
12.11.2018
Экзотика террора. Самое необычное оружие в арсенале сирийских боевиков
13.09.2016
"Танки-шахиды" без кондиционеров
09.09.2016
Борьба с ДАИШ — предлог для войны с шиитской осью? (Le Huffington Post, Франция)
21.12.2011
ЕвроПРО и военное строительство России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину