Наблюдается интенсивная эскалация противостояния российских и американских военных в Сирии

Американские броневики появились на дорогах вокруг города Таль-Тамр (расположен в 35 км к западу от Аль-Хасаки и в 30 км на юг от границы с Турцией), который является важным транспортным узлом на дороге М-4 - ключевой автотрассе региона. Напоминаем, что в соответствии с ранее достигнутыми многосторонними договоренностями данный район должен быть под контролем Дамаска и российских военных.

По сообщениям местных жителей, - американские солдаты всячески препятствуют продвижению сирийских и российских военных колонн по дорогам в районе вышеуказанного населенного пункта. И пропускают только гражданский транспорт. Стоит подчеркнуть, что трасса М-4 имеет исключительно важное значения, как транспортная артерия региона, которая является ключевой рокадой вдоль турецких границ и соединяет города: Хасака, Ар-Ракка и Алеппо.

Стрингер новостного агентства «Спутник» сообщает, что американские бронемашины расположились возле деревни (Аль-Агебиш) к западу от города Таль-Тамр( в западной сельской местности Хасака), и еще три бронеавтомобиля стоят на кольцевой развязке города, рядом с заправочной станцией (в районе Тома Ялда). Кроме того еще два бронетранспортера, увенчанные звездно-полосатыми флагами, постоянно находятся у западного въезда в город, а это явно нацелено на то, чтобы блокировать выезд на шоссе в данном направлении.

Судя по всему американцы намеренно нагнетают нервозную обстановку в районе. По их действиям можно сделать вывод, что возможной целью всех этих акций является желание вернуть под свой контроль территории ранее оставленные в соответствии с договоренностями, достигнутыми в переговорах с Анкарой. Солдаты США, не церемонясь, выдавливают российские и сирийские войска из приграничной с Турцией зоны. Со стороны Анкары пока никакой реакции на происходящее – нет.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО