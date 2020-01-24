"Витязи" воздушной обороны. Чем не могут похвастаться зарубежные разработчики системы ПВО

Дмитрий Литовкин — о том, что из себя представляют новейшие отечественные зенитные системы С-350 "Витязь"

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 "Витязь" заступает на боевое дежурство в Ленинградской области. Мобильная пусковая установка с 12 ракетами способна с легкостью сбить беспилотный летательный аппарат, самолет, вертолет или крылатую ракету. "Витязи" станут фактором сдерживания в регионе - теперь ни один летательный аппарат не сможет остаться незамеченным для российских сил противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, как можно предположить, обязанностью ЗРС станет прикрытие оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

ЗРС С-350 "Витязь" Источник изображения: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Турецкий гамбит

Обновление российских систем ПВО - один из самых заметных трендов в военной области нашего времени. Названия "Триумф", "Бук", "Тор", "Панцирь" не сходят с новостных лент. Последние военные конфликты показали, что защититься от средств воздушного нападения, будь то баллистическая или крылатая ракеты, кустарный беспилотник или самолеты одной из самых сильных армий мира, невозможно без эффективной системы противовоздушной обороны.

Этот тезис Россия подтвердила в Сирии. Появление наших систем С-400 "Триумф" на базе Хмеймим сразу же ввело "бесполетную зону" для истребителей и бомбардировщиков США в небе арабской республики. Комплексы "Панцирь-С" лишили исламских террористов иллюзии, что ее можно разбомбить с помощью самопальных дронов-камикадзе. Атаки на базу происходят регулярно и заканчиваются неудачей, как сообщают военные.

Эффект - налицо: ближайший союзник Вашингтона и Брюсселя в регионе демонстративно покупает С-400. Господина Эрдогана не пугают американские санкции, исключение из программы партнерства по истребителю пятого поколения F-35. И это при том, что Анкара уже выплатила американцам $1,4 млрд за 116 самолетов.

С-400 замечательная машина. Она видит цели в небе или ближнем космосе на дальности в 600 км. Для сравнения: таков же радиус боевого действия у истребителя МиГ-29. При этом в пусковых контейнерах могут быть спрятаны не одна, а четыре зенитные ракеты разных типов. "Триумф" всеяден и очень опасен. Американцы и израильтяне не стали это проверять, просто перестав летать вблизи российских позиций в Сирии. Теперь нагнетают страсти вокруг Турции. В стране крупнейшая авиабаза США - Инджирлик, на которой, к слову, хранятся американские ядерные авиабомбы. Появление российских систем ПВО особенно обеспокоило американцев. Ведь теперь турецкое небо защищено, а значит - улететь в случае чего со своей собственной базы американцам может оказаться не по силам.

Пример Анкары оказался заразительным. В очередь на российскую систему встал Эр-Рияд (его нефтяные заводы разрушили неизвестные ракеты и беспилотники - американские PAC-3 Patriot их "проспали"), Багдад и еще ряд стран региона, которые еще недавно полагались на Вашингтон.

Частокол из ракет

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" сегодня предлагает целый комплекс систем противодействия воздушным угрозам. Причем выстроен этот комплекс эшелонировано. Это означает, что перехват целей наши ракеты начинают с дальнего рубежа - 400 км, среднего - более 100 км и ближнего - 60-5 км. С-400 - вершина этой линейки. Но частокол из ракет состоит не только из нее.

Важно отметить, что у России есть не только объектовая (защищает конкретный район), но и войсковая ПВО. Она работает в составе маневренных групп Минобороны. Визуальная разница между всеми этими машинами - в колесах и гусеницах. Если пусковые установки ракет имеют колеса, то это, скорее всего, объектовая, если гусеницы - войсковая система.

Если С-400 предназначен в первую очередь для защиты важных объектов, то другой, тоже новый зенитный ракетный комплекс - С-300В4 - работает в полевых условиях. Базой для него служит гусеничный тягач высокой проходимости. Как и С-400, "трехсотка" борется с целями на дальних подступах. Это могут быть не только самолеты, крылатые ракеты противника, но и головные части баллистических ракет. "B4" обеспечивает одновременное поражение 16 баллистических ракет и 24 аэродинамических целей на дальностях до 400 км.

Может он бороться и с такими сложными целями, как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS и самолетами наблюдения и управления наземными силами E8 J-Star. Последний обеспечивает не только разведку, но и наведение высокоточных средств поражения. Поэтому считается одной из главных целей для систем ПВО.

В сравнении с "Триумфом" С-350, конечно, "маленькая" система. Ее создали в качестве замены зенитно-ракетных комплексов С-300ПС. Их принимали на вооружение в начале 80-х годов прошлого века, и к 2010 году они полностью исчерпали свой потенциал. Создание этого комплекса было обусловлено анализом опыта боевого применения зенитно-ракетных войск во Вьетнаме и на Ближнем Востоке, где выживанию в значительной степени способствовала их мобильность, возможность выйти из-под удара "перед самым носом" противника и быстро изготовиться к бою на новой позиции.

На этом фоне "наследник" С-300ПС - абсолютный герой: "Витязь", во-первых, меньше ростом, во-вторых, несет сразу 12 против четырех ракет, разворачивается и сворачивается для боя всего за пять минут. При этом новые изделия позволяют бороться на дальностях и дистанциях практически со всем диапазоном воздушных целей, что и у более старших товарищей. Замначальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что С-350 первыми получат приграничные и приморские зенитные ракетные полки ВКС. Из чего можно сделать вывод, что "Витязь" станет оперативной системой прикрытия на возможных направлениях удара еще до того, как к этой задаче подключатся "Триумфы".

На ближних подступах

За среднюю границы зоны ПВО отвечает "Бук". Его последняя модификация имеет литеру "М3". В отличие от предшественника, ракеты здесь лежат не на внешних направляющих, а спрятаны в транспортно-пусковые контейнеры. Каждая боевая машина теперь несет не четыре, а шесть ракет. Причем по своим характеристикам они существенно превосходят прежние, заверяют нас разработчики. К примеру, способны уничтожить все существующие в настоящее время аэродинамические цели, включая высокоманевренные. И делать это в условиях мощного огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Благодаря новому радиолокатору комплекс обнаруживает крылатые ракеты на дальности до 70 км и на высотах от 5 м. Тепловизионная система наведения ракет способна увидеть цели еще и при плохих погодных условиях с вероятностью 0,9999.

"Тор-М2У" - самый современный комплекс ближней зоны. В башне-арсенале машины размещены 16 управляемых зенитных ракет малой дальности (обычный "Тор" нес всего восемь ракет). Это позволяет поражать цели на высоте от 10 м до 10 км и на расстоянии до 16 км. Обновленные ракеты нового поколения летят со скоростью до 1 км/с и сбивают цели, маневрирующие с десятикратной перегрузкой. Новая управляющая система позволяет противостоять всем видам радиоэлектронного и оптического воздействия.

Один такой зенитный ракетный комплекс ведет 48 объектов, находящихся в воздухе. Причем отслеживает их все сразу. При этом аппаратура выбирает десять наиболее опасных целей, обеспечивая гарантированное поражение четырех из них. После поражения первой машина автоматически начинает поиск следующей. Комплекс может функционировать в ручном и автоматическом режимах.

В ближней зоне ПВО у нас еще одно эффективное оружие - "Панцирь-С1". Интересен тем, что это единственная система ПВО в мире, объединяющая на своей колесной платформе зенитные, гиперзвуковые ракеты и скорострельное артиллерийское вооружение. Боевой модуль устанавливается в кузове четырехосного автомобиля "Камаз". В нем два блока из шести зенитных ракет и две скорострельные пушки. Его ракеты способны поражать цели, летящие на высоте от 15 м до 15 км, на расстоянии до 20 км. Зенитные пушки бьют на 4 км по прямой и на 3 км вверх. "Панцирь" может отслеживать до 20 целей одновременно и направлять к каждой по две ракеты.

И еще "фишка", которой нет ни у кого в мире, - машина способна обстреливать цели ракетами во время движения, причем делает это мгновенно, сразу после обнаружения и без свойственной ракетному вооружению предстартовой подготовки. Свою работу "Панцири" неоднократно демонстрировали в Сирии.

Еще одна не менее интересная новинка еще ждет своего часа - поступления в войска. Ее название "Деривация-ПВО" (разработчик - корпорация "Уралвагонзавод"). Это 57-мм артиллерийский комплекс ПВО, который способен произвести 160 выстрелов в минуту. Имеет в арсенале несколько типов боеприпасов, среди которых дистанционно подрываемые и управляемые. Главное - при использовании цифровой системы управления машина так же, как и зенитные ракетные комплексы, способна обеспечить режим "огневой блокады": выстроить в одну линию десяток снарядов и подорвать их одновременно. Выжить беспилотнику, ракете или пехотинцам в окопе под "фейерверком железных осколков" просто невозможно. Одно из достоинств таких систем - в цене используемых боеприпасов: в отличие от зенитных ракет, они существенно дешевле.

Системный подход

Важно и то, что наши "Триумфы", "Буки", "Торы" "Панцири", "Витязи", "Деривации" можно размещать не только на различных шасси, но и на кораблях. То есть все эти системы при добавлении дополнительного оборудования становятся межвидовыми. Кроме того, они могут работать в единой системе боевого управления. По словам конструкторов, С-400 может пользоваться целеуказанием не только собственной РЛС, но и получая информацию извне: с пунктов управления ПВО и ПРО, например таких, как спутники и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или новейшие радары "Резонанс-Н".

Технические возможности этого радара позволяют обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности до 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км. В Минобороны отмечают, что в условиях электронного противодействия и естественных помех он может обнаруживать баллистические объекты любой сложности, а также крылатые ракеты, гиперзвуковые цели и летательные аппараты, созданные по технологии "стелс".

При этом любой комплекс С-400 может не только использовать для наведения своих ракет "чужие" команды, но способен и сам управлять сетью "трехсоток", "Панцирей", "Торов" и других зенитных ракетных систем, объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет. Все это делает наши комплексы не просто пусковыми установками с ракетами, а "кубиками" в единой глобальной системе контроля воздушного пространства. Чем, собственно, иностранные разработчики похвастаться пока не могут.