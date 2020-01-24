Новая американская воздушная мишень будет имитировать Су-57

В США завершились наземные испытания новой беспилотной мишени, предназначенной для имитации полетов российского истребителя пятого поколения Cу-57 и китайского J-20. Провести летные испытания предполагается в первом квартале нынешнего года.

Официально летательный аппарат носит название "Воздушная мишень пятого поколения", сокращенно его называют 5GAT.

Как сообщает издание Flight Global, беспилотник получил два двигателя от американского сверхзвукового учебного реактивного самолета Northrop T-38 Talon.

"Он спроектирован как одноразовый самолет-невидимка для учебного воздушного боя и является спарринг-партнером, который помогает боевым пилотам научиться сбивать самолеты-невидимки, такие как российский Sukhoi Cу-57 или китайский Chengdu J-20", - сообщает издание.

Кроме того, 5GAT может нести оружие на внешних пилонах и оборудование для ведения наблюдения и электронной разведки.

Николай Грищенко