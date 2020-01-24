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WarSpot

«Форд» испытывает авиацию

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Источник изображения: warspot.ru

Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) вошёл в состав ВМС США в середине 2017 года, но всё ещё приводится в боеспособное состояние. На новом видео от пресс-службы ВМС США показано, как проходят испытания на лётной палубе корабля.

На видео показана работа технического персонала и авиакрыла, состоящего из истребителей F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler. Обслуживание и взлёты последних показаны на видео.

Истребители EA-18G Growler на авианосце USS Gerald R. Ford

Авианосец Gerald R. Ford (CVN-78) – самый дорогой корабль в мировой истории (его строительство обошлось военному бюджету США почти в $13 млрд). Корабль был заложен 13 ноября 2009 года и спущен на воду 9 ноября 2013 года. Gerald R. Ford имеет 337 м в длину, максимальную ширину 78 м, водоизмещение порядка 100 000 т и рассчитан на 90 самолётов и вертолётов. Согласно техническому описанию, на корабле разместят самолёты F-35, F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, а также вертолёты MH-60R/S.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
EA-18
F-18
F-35
Super Hornet
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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