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ЦАМТО

German Naval Yards Kiel опротестует выбор Damen победителем тендера на поставку ВМС Германии боевых кораблей MKS-180

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Источник изображения: Фото: bundeswehr.de

ЦАМТО, 23 января. Немецкая компания German Naval Yards Kiel (GNYK) объявила о намерении опротестовать решение Федерального министерства обороны о выборе голландской Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V. победителем конкурса на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии.

Как указано в заявлении компании, после тщательного анализа она приняла решение подать протест на решение о присуждении контракта, поскольку у компании имеются серьезные сомнения в законности принятого решения. По этой причине GNYK использует все юридические возможности, имеющиеся в ее распоряжении.

Как сообщал ЦАМТО, 14 января 2020 года Министерство обороны Германии объявило, что по результатам оценки предложений, полученных в рамках тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 для ВМС Германии, Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии назвало победителем конкурса компанию Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

Министерство обороны Германии указало, что до тех пор, пока результаты тендера не вступили в законную силу, проигравшая сторона может оспорить принятое решение. Кроме того, выбор подлежит утверждению парламентом Германии. Рассмотрение данного вопроса законодателями намечено на весну 2020 года. Учитывая данные обстоятельства, немецкая компания имеет достаточно времени для подачи протеста на принятое решение.

ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 4,5 млрд. евро (5,01 млрд. долл.). Соглашение может включать опцион на поставку еще двух кораблей. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли начнут поступать на вооружение в 2023 году.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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