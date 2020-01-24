Очевидное и понятное: угрожают ли России новые беспилотники-разведчики

В последнее время в СМИ выходит множество статей посвященных беспилотным летательным аппаратам (БЛА). Источниками инфоповодов как правило являются представители ВПК стран-производителей БЛА, к числу которых относится и Россия. При этом прослеживаются различия в квалификации и предназначении БЛА, а также в констатации возможностей этих авиационных комплексов (АК) при решении разведывательных и ударных задач. В то же время именно оценка возможностей со стороны военных и политиков не всегда соответствует боевой способности БЛА в решении поставленных задач.

Начну с различий. В США беспилотники называют "Беспилотная авиационная система", у нас в России "Беспилотный авиационный комплекс". При этом и у нас, и за океаном под этим подразумевают набор технических средств, состоящий из:

- собственно, самого БЛА;

- пункта управления (пульт оператора, управляющего БЛА);

- системы связи с БЛА;

- дополнительного оборудования, необходимого для запуска, перевозки и обслуживания БЛА.

Поэтому сравнивать БЛА только по летно-техническим характеристикам (ЛТХ) и типу АК (самолетный или вертолетный) неверно. Надо оценивать весь набор средств, а также при этом учитывать ряд нюансов, которые позволили провести среди БЛА классификацию по массогабаритным размерам, ЛТХ, системам управления и предназначению.

По своим весовым характеристикам БЛА делятся на 4 группы: легкие - до 9 кг, средние - от 9 до 30 кг, тяжелые - до 600 кг, сверхтяжелые - свыше 600 кг. По высоте применения: низковысотные - до 360 метров, маловысотные - до 1 200 метров, высотные - до 6 000 метров, тропосферные - от 6 000 до 18 000 м. По боевым задачам БЛА делятся на разведывательные и ударные, по управлению - на автономные, частично автономные и под управлением оператора. Помимо этого, стоит различать БЛА, способные выполнять боевые задачи в зависимости от степени противодействия средств ПВО и РЭБ - в режиме мирного и угрожаемого периода времени, локальных или глобальных конфликтов.

Теперь, зная все различия, разберем некоторые заявления, которые становятся источниками инфоповодов, давая оценки новинкам в области беспилотных летательных аппаратов.

RQ-4 Global Hawk - разведка и ничего лишнего

Самый большой среди беспилотников (взлетная масса около 15 тонн), рекордсмен по продолжительности (36 часов), дальности (25 000 км) и высоте полета (19,8 км) американский БЛА RQ-4 Global Hawk во второй декаде января дважды стал источником инфоповодов, которые обсуждали российские СМИ. Первая новость была о том, что этот БЛА, взлетев с авиабазы Сигонелла (США) на острове Сицилия, долетел до Украины, произвел разведку в районе линии соприкосновения ВСУ и ополченцев Донбасса, а на обратном пути совершил разведывательный полет недалеко от побережья полуострова Крым. Второй новостью стало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который дал интервью норвежскому изданию Verdens Gang. В этом интервью он рассказал о новой версии RQ-4 Global Hawk, которая сможет вести разведку территории России и Китая, не заходя в их воздушное пространство, "заглядывая" вглубь этой территории на 200-300 км. При этом он назвал эту возможность уникальной.

Действительно, разработанный, после окончания холодной войны американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical RQ-4 Global Hawk был изначально предназначен для ведения воздушной разведки в зонах ответственности стратегических командований армии США, в том числе и в зонах локальных конфликтов. Под такие задачи он оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance), его радар SAR/MTI может обнаруживать наземные подвижные объекты в радиусе 100 км, а оптико-электронная цифровая камера при сканировании полосы шириной 10 км может выдавать детализированные снимки местности размером 2х2 км.

Что же скрывается под словом "уникальность", о котором сказал Йен Столтенберг? Может речь идет о расширении возможностей радара SAR/MTI? Нет, на самом деле утверждение Столтенберга относится к известному типу выражений, когда очевидное выдают за невероятное. Наши военные специалисты знают, что на борту RQ-4 Global Hawk есть аппаратура радиотехнической разведки, которая с высоты 18-20 км позволяет этому БЛА видеть радиотехнические объекты (РЛС, узлы связи и прочее) на расстояние до 400 км. Когда RQ-4 совершает полет в 100 км от наших государственных границ, он может "видеть" объекты радиотехнической разведки на расстоянии до 300 км. Так что никакой неизвестной нашим ПВО "уникальности" у этого БЛА нет, как и особой опасности.

RQ-4 Global Hawk - это беспилотник мирного и угрожаемого (предвоенного) периода времени. Хотя он был замечен и в зонах локальных конфликтов, в которых у обороняющейся против США страны не было комплексов ПВО, которые бы смогли его не только обнаружить, но и сбить. Точно так и сделали С-300 ПВО Ирана, которые в 20 июня 2019 года сбили морскую модификацию этого БЛА - MQ-4C Triton

Возможности комплексов ПВО и РЭБ, стоящих на вооружении ВС России, естественно, больше, чем у сил ПВО Ирана. Наша эшелонированная система РЛС может отслеживать полет такого БЛА на дальних подступах, выделяя его из множества других гражданских и военных объектов, находящихся с ним в воздушном пространстве далеко от наших границ. Поэтому когда некоторые комментаторы в СМИ утверждают, что RQ-4 Global Hawk незаметно подкрался к нашим границам и что-то там увидел - они ошибаются (мягко говоря). Наши комплексы и системы ПВО о его полете знают и в случае попытки залететь в наше воздушное пространство смогут его ликвидировать - быстро и точно. Есть и другой способ "обезвредить" нарушителя - применить против него комплексы РЭБ, с помощью которых можно будет подавить не только работу его комплексов РТР, но, при желании, принудить его к посадке на аэродром.

Поэтому заявление генсека НАТО Йена Столтенберга надо расценивать как пропаганду, а не как экспертное мнение об уникальных разведывательных свойствах известного БЛА.

Алексей Леонков (военный эксперт)