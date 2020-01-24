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Российская газета

Ядерный "Прометей": какой будет система ПВО С-500

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Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российская перспективная система ПВО-ПРО С-500 "Прометей" не заменит С-400 и комплексы предыдущих поколений, а дополнит их. Главной ее задачей станет борьба с ракетами: гиперзвуковыми и баллистическими. Также "Прометей" имеет возможность снимать с орбит спутники.

С-500 будет использовать как ракеты из арсенала С-400 - например, 40Н6М с подтвержденной боевой дальностью 380 километров, - так и новые, в других системах не применявшиеся. Скажем, противоракета 77Н6-Н предназначена для заатмосферного перехвата баллистических ракет на высоте до 165 километров. Для уничтожения спутников на низких орбитах С-500 имеет ракету 77Н6-Н1 с ядерной боеголовкой небольшой мощности, пишет военный эксперт Национального радио Китая Шао Юнлин. Перевод статьи опубликовал ИноСМИ.

В ближайшем будущем российская система ПВО обретет более лаконичную и четкую структуру, считает эксперт. Сейчас для каждой боевой задачи и зоны ответственности существуют несколько типов вооружений, что создает путаницу. В перспективе задача противовоздушной и противоракетной обороны страны будет в основном возложена на три зенитные системы: С-350, С-400 и С-500.

- Я полагаю, что "Прометеи" разместят вдали от границ. Это система ПВО большой дальности (до 3500 километров) и разворачивать ее на передовой не имеет смысла. Думаю, первым местом базирования С-500 станет Москва, - пишет Шао Юнлин.

С-500, по мнению эксперта, изменит противоракетный баланс России и США. Однако процесс этот будет незаметным, поскольку ставить С-500 на боевое дежурство станут постепенно.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
40Н6
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
С-500
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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