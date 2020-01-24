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ТАСС

OSIRIS-REx совершил первое сближение с поверхностью астероида Бенну

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Иллюстрация зонда OSIRIS-REx
Иллюстрация зонда OSIRIS-REx.
Источник изображения: © Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center/NASA via AP

Он детально сфотографировал предположительное место своей будущей посадки

ТАСС, 23 января. Межпланетный зонд OSIRIS-REx вечером в среду успешно сблизилась с поверхностью астероида Бенну в той точке, где специалисты NASA планируют собрать образцы грунта в конце лета этого года. Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

"Главная цель пролета над точкой Найтингейл заключалась в том, чтобы получить высококачественные фотографии, которые нужны для того, чтобы каталогизировать все кратеры, булыжники и прочие препятствия, которые есть в этой области астероида. В конце августа OSIRIS-REx будет использовать этот каталог для того, чтобы автономно ориентироваться на поверхности Бенну и определять положение той точки, где будет произведен забор грунта", - говорится в сообщении NASA.

По словам представителей агентства, зонду предстоит еще три подобных пролета над поверхностью астероида. Один из них состоится в середине февраля, а два других - в марте и мае 2020 года. В первом случае он получит фотографии резервной зоны посадки, а два последующих сближения, во время которых аппарат пролетит на расстоянии в 250 метров от поверхности астероида, помогут научной команде миссии определиться с выбором точки, где OSIRIS-REx соберет первые пробы грунта.

Зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36). В недавнем прошлом его считали одной из главных космических угроз для существования жизни на нашей планете. Зонд достиг небесного тела в начале декабря 2018 года и тогда же передал на Землю первые фотографии астероида.

Оказалось, что по форме и окраске Бенну очень похож на еще одно небесное тело, астероид Рюгю, который японская миссия "Хаябуса-2" изучала на протяжении последних полутора лет. В отличие от сухого и безводного Рюгю, в породах Бенну астрономы нашли рекордные количества воды, что сделало его еще более интересным объектом с точки зрения того, как формировалась Солнечная система.

Сейчас OSIRIS-REx заканчивает составлять карту поверхности Бенну. После этого ученые выберут место, откуда будет взят образец вещества массой около 60 грамм. Специалисты NASA планируют сделать это ориентировочно в конце августа 2020 года, если этому не помешают булыжники, которые усеивают поверхность Бенну.

После забора грунта OSIRIS-REx должен запустить капсулу с первичной материей Солнечной системы в сторону Земли. Если все пройдет удачно, она упадет на территории американского штата Юта в конце сентября 2023 года.

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