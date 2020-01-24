Молодые лётчики отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М

Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М. Учения проходили на одном из аэродромов в Крыму. Главной задачей было отработать взлёт и посадку в сложных метеоусловиях. Закрепить навыки молодым пилотам помогали опытные коллеги. Каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок. Всего в воздух поднялись 15 военных самолётов: 9 истребителей и 6 бомбардировщиков.

Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М. Учения проходили на одном из аэродромов в Крыму. Главной задачей было отработать взлёт и посадку в сложных метеоусловиях. Закрепить навыки молодым пилотам помогали опытные коллеги. Каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок. Всего в воздух поднялись 15 военных самолётов: 9 истребителей и 6 бомбардировщиков.