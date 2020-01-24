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Известия.ru

Молодые лётчики отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М

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Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М. Учения проходили на одном из аэродромов в Крыму. Главной задачей было отработать взлёт и посадку в сложных метеоусловиях. Закрепить навыки молодым пилотам помогали опытные коллеги. Каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок. Всего в воздух поднялись 15 военных самолётов: 9 истребителей и 6 бомбардировщиков.

Молодые лётчики морской авиации Черноморского флота отработали взлёты на Су-30СМ и Су-24М. Учения проходили на одном из аэродромов в Крыму. Главной задачей было отработать взлёт и посадку в сложных метеоусловиях. Закрепить навыки молодым пилотам помогали опытные коллеги. Каждый экипаж выполнил по 10 взлётов и посадок. Всего в воздух поднялись 15 военных самолётов: 9 истребителей и 6 бомбардировщиков.

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Су-24
Су-24М
Су-30
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ЧФ
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