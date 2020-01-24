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Военно-промышленный курьер

Украинcкие оборонщики похвастались шпионским дроном собственной разработки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украинский государственный концерн «Укроборонпром» разработал первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций.

Как сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром», беспилотный летательный аппарат под названием «Берегиня» является первым военным квадрокоптером украинского производства.

Его рама напечатана из карбона с помощью 3D-принтера, а масса не превышает двух килограммов. «Этот материал является прочным и лёгким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей», — утверждает концерн.

По данным «Укроборонпрома», время развёртывания комплекса составляет до двух минут. Беспилотник за 3 секунды может набрать высоту до 100 метров, управляется без ограничений при скорости ветра 20 метров в секунду (тропический шторм) и имеет две камеры - цифровую и аналоговую.

«Берегиня» имеет защищённые каналы связи и защищает оператора от обнаружения специализированным оборудованием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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