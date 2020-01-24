Ради отношений: когда Токио не требовал у СССР Курилы

В Японии обнародован документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Токио в 1956 году временно снял с СССР требование о необходимости переговоров по территориальной принадлежности южной части Курил, свидетельствуют не публиковавшиеся ранее дипломатические записи, сделанные в то время сотрудниками МИД Японии. Согласно имеющимся данным, это было сделано для скорейшего восстановления двусторонних отношений.

На последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны в 1956 году японское правительство сняло требование о том, что в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил, сообщила газета «Асахи" со ссылкой на до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи, сделанные в то время сотрудниками МИД Японии.

Эти документы хранились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики. После его смерти в соответствии с волей политика их передали в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ обнаружили исследователи.

Как обратили внимание в газете, до сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на разрешении вопроса о принадлежности всей южной части Курил в ходе последующих переговоров о заключении мирного договора. Но обнаруженный документ свидетельствует о том, что это требование в конце концов временно сняли, чтобы достичь скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии СССР на прием Японии в ООН, отметили журналисты.

Вместе с тем, как пояснили в «Асахи», это не означает, что Токио реально отказался от своих претензий.

По итогам Второй мировой войны СССР официально вернул в свой состав территории, которыми Япония завладела по окончании Русско-японской войны 1904-1905 годов. Советскими стали южный Сахалин, Квантунская область с Порт-Артуром, а также уступленная Японии в 1875 году основная группа Курильских островов и закрепленная за этим государством Симодским договором 1855 года их южная часть, в том числе острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Состояние войны между СССР и Японией было прекращено после того, как государства подписали Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Тогда же между странами восстановились дипломатические и консульские отношения. В девятой статье документа говорится, что советское правительство согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов.

Главное условие - фактический переход этих территорий под контроль Токио после заключения мирного договора.

Парламенты обоих государств ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года. Тем не менее, Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причина заключается как раз в нерешенном вопросе территориальной принадлежности Южных Курил. Япония считает их своими «северными территориями», а в российском МИД, в свою очередь, неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.

Япония по-прежнему не признает потерю Южных Курил и требует от Москвы их возврата в качестве предварительного условия для переговоров по мирному договору.

В последнее время Москва и Токио заметно активизировали переговоры по этому вопросу. В мае прошлого года глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Таро Коно. Министр иностранных дел Японии подчеркнул, что его страна хочет вывести отношения с Россией на новый уровень.

При этом Лавров на встрече указал на «весьма значительные» расхождения в позициях Москвы и Токио по мирному договору. По этой причине стороны должны найти «возможности для сближения подходов», подчеркнул глава российского ведомства.

Несколько месяцев спустя Лавров отметил, что для заключения мирного договора необходимо, чтобы Япония признала суверенитет России над южной частью Курильских островов.

Таким образом он ответил на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о намерениях Токио вести переговоры о мирном договоре с Москвой через решение территориальной проблемы.

«Мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», - заявил Лавров.

Лидия Мисник