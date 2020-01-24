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Российская газета

Самые мощные в мире: российские фрегаты сравнили с кораблями ВМС США

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

СМИ высоко оценили российский фрегат, который должен стать модернизированной версией "Адмирала Горшкова".

Издание Military Watch заинтересовалось планами России создать класс тяжелых фрегатов проекта 22350М. В отличие от головного корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков", он будет иметь более 100 ячеек для ракет.

Это, по словам автора, даст ему большую огневую мощь, чем у американских эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke (90-96 ячеек).

"Новые российские фрегаты будут самыми вооруженными надводными военными кораблями в мире, кроме тяжелых крейсеров Ticonderoga, которые имеют незначительное преимущество - 122 ячейки".

При этом преимущество российских кораблей в огневой мощи, вероятно, будет гораздо больше, если оценить возможности противокорабельных крылатых ракет, считает обозреватель.

Дело в том, что американские крейсеры и эсминцы используют усовершенствованные версии ракет Harpoon. Они движутся с малой дозвуковой скоростью ниже 0,8 Маха и имеют радиус действия чуть более 350 километров.

Корабли предыдущего проекта 22350, вооруженные ракетами "Оникс" и "Калибр", по огневой мощи вдвое превосходят крейсеры класса Ticonderoga. Этому способствует скорость и маневренность их ракет.

А после появления крылатой ракеты "Циркон" преимущество российских надводных кораблей станет подавляющим. Она чрезвычайно маневренна и имеет скорость около 8 Махов.

Эти оружие позволит российским фрегатам бросать вызов гораздо более тяжелым военным кораблям.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Harpoon ПКР
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
Ticonderoga
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