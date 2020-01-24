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Российская газета

США списали протекшую подлодку

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

В Музее подводного флота США в Кейпорте, штат Вашингтон состоялась церемония прощания с атомной подводной лодкой Pittsburgh.

На языке ВМС США процедура называется "дезактивация": на корабле спустили государственный флаг, официально прекратили несение вахты и обесточили подлодку. Затем атомоход будет переведен на верфь Пьюджет-Саунд для демонтажа секретного оборудования, вооружения и реактора.

- Самое главное в отсеках подлодки исчезло. Но что-то осталось: история, воспоминания... - приводит Defence Blog слова последнего командира АПЛ Джейсона Дехлера.

Pittsburgh - 33-я подлодка типа Los Angeles, в строю с 1985 года. Подводное водоизмещение корабля 6962 тонны, длина 110 метров, подводная скорость 20 узлов, экипаж 110 человек. Ударные АПЛ типа Los Angeles вооружены 4 торпедными аппаратами и установкой для запуска 12 крылатых ракет Tomahawk.

"Питтсбург" дважды: в 1991 и 2002 годах, - стрелял "Томагавками" по Ираку, нес боевое дежурство в Средиземном море и у берегов Африки. Осенью 2018 года произошла утечка воды в реакторном отсеке, из-за чего подлодке пришлось вернуться в порт приписки Гротон.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Los Angeles
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