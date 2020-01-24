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Интерфакс-АВН

Пакистан провел испытание баллистической ракеты, способный нести ядерную боеголовку

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Hatf
Испытание баллистической ракеты серии Hatf. Фото с сайта pakmr.blogspot.com.

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Пакистанские вооруженные силы в четверг провели успешное испытание баллистической ракеты ближнего радиуса действия Hatf 3 (Ghaznavi), сообщило Командование стратегических сил.

Ракета, способная нести как обычную, так и ядерную боеголовку, имеет дальность действия 290 км.

Испытание было проведено вслед за пуском в Индии баллистической ракеты K-4 для подводной лодки с дальностью 3,5 тыс. км, который был осуществлен в минувшее воскресенье с подводной платформы в Бенгальском заливе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Проекты
Ядерный щит
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