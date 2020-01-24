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ДОСААФ России отмечает свое 93-летие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков по случаю 93-й годовщины оборонного общества отметил: «На протяжении всей своей славной истории оно всегда была выразителем патриотических интересов народов, надежным помощником государства и Вооруженных Сил. Работа нашей организации нужна стране и обществу, она заслуженно снискала авторитет и уважение».

Он также напомнил о словах Президента Российской Федерации, Верховного  Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, который сказал, что «ДОСААФ выполняет высокую миссию, вносит значимый вклад в патриотическое воспитание, физическую и профессиональную подготовку молодежи, своей востребованной деятельностью способствует укреплению обороноспособности страны, бережно хранит исторические, просветительские традиции, широко использует передовые технологии и методы обучения».

«Такая высокая оценка главы государства накладывает на нас огромную ответственность и обязывает успешно выполнять государственные задачи, возложенные на ДОСААФ, и реализовывать планы, намеченные недавним съездом оборонного общества страны. Особенно это важно в год 75-летия Великой Победы, в котором мы должны качественно провести большое количество массовых и запоминающихся мероприятий. Это будет наш вклад в военно-патриотическое воспитание всех слоев населения и увековечение подвига советского народа в борьбе с фашизмом, а также укрепит авторитет оборонной организации», - сказал Колмаков.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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