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Российская газета

Летчики ВВО посадили вертолеты в условиях плохой видимости

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Источник изображения: Минобороны РФ

Летчики армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае отработали пилотирование в условиях плохой видимости.

Тренировки, как в дневное, так и в ночное время, выполнили экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. В сложных метеоусловиях они маневрировали в небе, а садились и взлетали по приборам. Всего состоялось свыше 20 вылетов.

"Подобные тренировки позволяют летчикам поддерживать навыки пилотирования и взаимодействия в сложный погодных условиях", - отметили в пресс-службе ВВО.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ
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