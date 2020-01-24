Летчики ВВО посадили вертолеты в условиях плохой видимости

Летчики армейской авиации Восточного военного округа в Хабаровском крае отработали пилотирование в условиях плохой видимости.

Тренировки, как в дневное, так и в ночное время, выполнили экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ. В сложных метеоусловиях они маневрировали в небе, а садились и взлетали по приборам. Всего состоялось свыше 20 вылетов.

"Подобные тренировки позволяют летчикам поддерживать навыки пилотирования и взаимодействия в сложный погодных условиях", - отметили в пресс-службе ВВО.

Юлия Гарднер