Минобороны Израиля провело испытания усовершенствованной системы ПВО/ПРО "Айрон Дом"

ЦАМТО, 23 января. Министерство обороны Израиля 12 января объявило об успешном завершении серии испытаний усовершенствованной системы ПВО/ПРО "Айрон Дом" ("Железный купол").

По информации министерства, испытания, предусматривающие перехват беспилотной мишени, были проведены компанией Rafael Advanced Defense System, являющейся производителем системы, на полигоне в южной части Израиля. Оборонное ведомство опубликовало видеозапись нескольких пусков "Айрон Дом" и перехватов, снятых инфракрасной камерой.

Как заявлено, испытания продемонстрировали возможности усовершенствованной версии системы "Айрон Дом" в различных сценариях осуществлять перехват целей, имитирующих перспективные угрозы. Подробности усовершенствования системы "Айрон Дом" не разглашаются. Как сообщается, модернизированная система будет поставлена на вооружение ВВС Израиля.

Система "Айрон Дом" изначально была оптимизирована для перехвата ракет, запускаемых по территории Израиля палестинскими боевиками и ливанской группировкой "Хезболлах". В заявлении Министерства обороны говорится о более чем 2000 перехватах данных боеприпасов.

По оценке экспертов Jane's, "Айрон Дом" мог быть модернизирован для расширения возможностей противостоять низколетящим воздушным угрозам, включая крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также боеприпасы, осуществляющие полет по баллистической траектории. Одной из подобных угроз рассматриваются системы, состоящие на вооружении Ирана.

СВ США также заказали комплексы "Айрон Дом" в рамках программы "Возможность защиты от огня с закрытых позиций" (IFPC – Indirect Fire Protection Capability Increment), целью которой является обеспечение защиты от крылатых ракет и БЛА.

Одним из потенциальных требований СВ США является возможность обнаруживать угрозы и выполнять их перехват с любого направления. В настоящее время "Айрон Дом" не обеспечивает данную возможность, и на видео с последних испытаний не было никаких признаков того, что данные недостатки устранены, поскольку, предположительно, в составе системы была использована стандартная РЛС ELM-2084. Тем не менее, для обеспечения охвата на 360 град. в состав одной системы могут быть интегрированы другие РЛС.