Беспилотник MQ-1C Gray Eagle станет наводчиком ракет и носителем дронов

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Американский разведывательно-ударный беспилотник большой продолжительности полета MQ-1C Gray Eagle (Серый орел) может получить еще две функции. Как передает "NPlus1", компания General Atomics, выпускающая данный беспилотник, начала испытания версии БПЛА в качестве наводчика для баллистических ракет, а также в качестве носителя небольших беспилотных дронов.

Согласно имеющейся информации, испытания обеих версий БПЛА MQ-1C Gray Eagle начались еще в ноябре прошлого года и ведутся в инициативном порядке на средства компании. Возможности новых разработок будут продемонстрированы американским военным в ходе испытаний, запланированных на этот год, после чего компания General Atomics планирует получить финансирование на свои разработки.

Предполагается, что в версии наводчика для баллистических ракет MQ-1C Gray Eagle будет использоваться для более точного наведения ударов новых тактических баллистических ракет, разрабатываемых для замены устаревших боеприпасов с кассетными боевыми частями оперативно-тактических комплексов ATACMS.

Аппарат получит радиолокационную станцию Lynx Block 30A с синтезированной апертурой и режимом обнаружения и идентификации наземных и надводных целей. Благодаря этому радару беспилотник сможет обнаруживать и идентифицировать наземные цели противника и передавать данные целеуказания пусковым установкам ракет LRPF.

В варианте носителя небольших дронов предполагается, что последние смогут существенно расширить разведывательные возможности MQ-1C Gray Eagle. Рассылая их в стороны беспилотник может значительно расширить зону обзора, более надежно идентифицировать наземные цели и т.д, а также значительно расширить зону связи. Также небольшие дроны могут выполнять роль ложных целей при атаке беспилотника зенитными средствами.

На данный момент о перспективах данных разработок говорить рано, но в компании General Atomics намерены довести разработки до вероятного принятия на вооружение американской армии.

Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-1C Gray Eagle может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/час. Беспилотник предназначен, в первую очередь, для ведения разведки, но может выполнять функции ударного дрона. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire и четыре управляемые авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.