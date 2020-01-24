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Российская газета

Бесполетная зона: силы Хафтара сбили беспилотник турецкого производства

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Источник изображения: rg.ru

Ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства уничтожен в Ливии. Его сбили бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В Сети появились фотографии обломков этого БПЛА, принадлежащего Правительству национального единства (ПНС).

Представитель ЛНА заявил, что над ливийской столицей Триполи, в том числе над единственным международным аэропортом Митига, вводится бесполетная зона, запрещающая перемещение как военных, так и гражданских самолетов.

Известно, что войска Хафтара прикрываются доставленными из Объединенных Арабскими Эмиратов зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", а также, по некоторым данным, системами MIM-23 Hawk американского производства.

В то же время на прошлой неделе ряд источников сообщал о появлении средств для борьбы с воздушными целями и у сил ПНС. В частности, обнародованы видеокадры о развертывании в районе Триполи пусковых установок ЗРК Hawk, а также доставке новейших турецких 35-мм зенитных самоходок Korkut.

Такое усиление ПВО вовлеченных в конфликт сторон объясняется резким увеличением применения ударных беспилотников, которые наносят существенный урон действующим на земле подразделениям.



Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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