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ЦАМТО

НОАК расширяет применение мини-БЛА

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Стенд корпорации China National Aero-Technology Import &amp; Export Corporation (CATIC)
Китайская внешнеторговая корпорация China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC, внешнеторговое объединение в составе китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) ограничила презентацию проектов БЛА на выставке AAD-2018 моделями на стенде. Здесь, в частности, можно было видеть известный китайский БЛА самолетного типа Wing Loong I, аппараты вертолетного типа, выполненные по одновинтовой схеме с рулевым винтом Blowfish I и U8EA, аппарат мультироторной схемы A-Hawk II (известный в том числе под наименованием Cloud-2), а также беспилотный мини-конвертоплан V330 разработки компании Smart Drone (SMD).
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 23 января. Силы специальных операций и разведывательные подразделения НОАК и Народной вооруженной милиции (PAP), предположительно, все чаще используют малоразмерные разведывательные БЛА для выявления и поражения целей.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, на веб-сайте China Military Online опубликовано фото, на котором бойцы группы специальных операций НОАК используют БЛА типа "квадрокоптер" во время учений по борьбе с терроризмом "Demon's Week", проведенных в южном Китае в конце декабря 2019 года.

Предположительно, сфотографированный БЛА может переноситься в рюкзаке и при необходимости быстро запускаться в воздух. Управление аппаратом осуществляется с помощью двуручного контроллера с небольшим дисплеем. Вполне возможно, что БЛА может выполнять ряд функций в автоматическом режиме.

Между тем, в опубликованном 8 января государственной газетой Global Times сообщении говорится, что подобные БЛА применяются в составе 80-й армейской группы НОАК. При этом, по крайней мере, один разведывательный батальон применял такой БЛА в ходе недавних учений. Ссылаясь на сообщение государственного телекомпании China Central Television (CCTV), газета заявила, что аналогичные БЛА могут использоваться снайперскими парами для наблюдения за позициями противника.

В этом контексте в статье утверждается, что данная технология может помочь снайперским группам в ходе операций в городских условиях. БЛА может использоваться для обнаружения и поражения целей, укрытых за стенами, при применении снайперских винтовок большого калибра или винтовки для борьбы с техникой.

Эксперты сообщают как о преимуществах применения подобных БЛА, так и о недостатках. К примеру, современные средства радиоэлектронной борьбы могут определять местонахождение операторов БЛА по радиосигналу или сигналу системы GPS. Поскольку для эффективной работы снайперы полагаются на маскировку, применение БЛА, излучающего радиосигнал, может позволить противнику найти и поразить снайперскую пару до выполнения ею поставленных задач.

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Страны
Китай
Проекты
GPS
БПЛА
Военные учения
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