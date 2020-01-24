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Военное обозрение

В ВВО прошли учения по доставке спецбоеприпасов для ОТРК «Искандер-М»

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Источник изображения: Минобороны РФ

Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа отработали вопросы доставки в условный район специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М". Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Согласно сообщению, 22 января в Бурятии военнослужащие 103-й отдельной ракетной Краснознаменной бригады отработали слаженность действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов "Искандер-М" по доставке и перегрузке специальных боеприпасов для ОТРК, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям.

Как пишет блог bmpd, данное сообщение является первым официальным подтверждением наличия специальных боеприпасов в ядерном исполнении для ОТРК "Искандер-М". До этого Минобороны таких сообщений не публиковало.

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