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Деловая газета "Взгляд"

Раскрыта тайна «похищенных» с украинских кораблей унитазов

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Источник изображения: ЦОС ФСБ РФ/ТАСC

Журналистка Юлия Витязева опубликовала видео, в котором раскрывается реальная история с якобы похищенных Россией с украинских кораблей унитазов.

"История одного похищения, или Приключения украинских унитазов. Финал", – иронично написала Витязева в Twitter, опубликовав отрывок разговора некоего "дяди Миши" с украинским моряком. Имя военного не называется, а лицо прикрыто. Полная запись беседы выложена на YouTube-канале "Миша из Канады".

На видео моряк показал два возвращенных Россией катера. После этого "дядя Миша" поинтересовался, поставили ли унитазы на место. На что получил ответ: "Да они там и стоят".

"Они там и были, унитазы?" – удивился автор видео, на что получил утвердительный ответ.


Отвечая на вопрос о якобы краже сантехники, моряк сказал, что "там что-то перепутали, неправильно доложили".

"Короче, унитазы никто не крал, но у нас это все уже выпустили в массы, и надо дальше играть", – сделал, смеясь, свой вывод автор видео, пишет "Царьград".

И получил полное подтверждение своим словам. "Там была проблема с мотором, который работает на слив. Пришел командующий либо замкомандующего и спросил, чего не хватает после осмотра. Выскочил кто-то и сказал, что с унитазом проблема, а тот не так понял и доложил в СМИ сразу, что их якобы вообще нет", – объяснил ситуацию моряк.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября 2019 года прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы "частично не хватает оборудования", а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Проекты
2020-й год
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