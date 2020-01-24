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Британских танкистов готовят воевать в городских условиях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Королевский танковый корпус совместно со специалистами Лаборатории оборонной науки и техники разработал модификацию основного боевого танка Challenger 2 для уличных боёв.

Новая версия танка Challenger 2, предназначенная для городских столкновений в условиях плотной застройки, получила название - Streetfighter II (уличный боец). Танк оснащён комплектами усиления брони, отвалом для расчистки и преодоления заграждений, а также боковыми системами постановки дымовой завесы для скрытия пехоты. Сухопутные войска Великобритании уже провели демонстрационные испытания танка на полигоне в Солсбери.

Танк оснащён дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом калибром 12,7 миллиметров и миномётом калибром 60 миллиметров. Streetfighter II получил усовершенствованную систему связи, позволяющую получать информацию от беспилотных летательных аппаратов и наземных роботов. В кормовой части машины разработчики установили дополнительные защищённые отсеки для боеприпасов пехоты, а также ремонтных наборов.

Танк для уличных боёв получил систему кругового обзора IronVision, состоящую из мониторов, размещённых внутри танка, а также камер и тепловизоров, установленных по кругу на его корпусе.

Благодаря такой системе экипаж танка получает полный круговой обзор. Британские военные надеются, что Streetfighter II поможет им проводить боевые операции в условиях уличных боёв в городской застройке, когда нападения можно ожидать со всех сторон.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Challenger 2
Проекты
Робот
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