Минобороны Индии выбрало кандидатов на строительство НАПЛ "Проект-75(I)"

ЦАМТО, 23 января. Как сообщило 21 января МО Индии, на своем первом в 2020 году заседании Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Раджната Сингха одобрил несколько предложений по закупкам ПВН в категории "Делай в Индии".

В целях содействия национальным производителям совет одобрил закупку ПВН на сумму более 51 млрд. рупий у индийских компаний. К ним, в частности, относятся разработанные Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии сложные системы радиоэлектронной борьбы для Сухопутных войск, которые будут поставлены индийской промышленностью.

Совет также одобрил испытания опытных образцов предназначенных для разминирования минных тралов, разработанных DRDO для танков Т-72 и Т-90.

Кроме того, Совет утвердил "короткий список" индийских стратегических партнеров (СП) и потенциальных производителей оригинального оборудования (ОЕМ), которые могут сотрудничать в рамках программы поставки 6 новых неатомных подводных лодок ВМС Индии.

Данная программа реализуется в рамках объявленной в 2017 году "Модели стратегического партнерства". Целью принятия модели является продвижение Индии в качестве центра производства ПВН и создание промышленного и научно-исследовательского потенциала для обеспечения потребностей национальных вооруженных сил.

По информации индийских СМИ, принять участие в тендере на строительство в Индии шести неатомных подводных лодок "Проекта-75(I)" смогут индийские компании Larsen & Toubro и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), а также иностранные производители оригинального оборудования: Naval Group (НАПЛ "Скорпен"), Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (ДЭПЛ "Амур 1650), Thyssenkrupp (НАПЛ "Тип-214"), Navantia (НАПЛ S80). Шведская Saab Kockums и японская Mitsubishi Heavy Industries ранее выбыли из числа участников.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2019 года Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии (DAC - Defence Acquisition Council) на своем заседании одобрил долгосрочную программу строительства силами национальной промышленности 6 оснащенных воздухонезависимой силовой установкой подводных лодок "Проект-75(I)", стоимость которой может превысить 400 млрд. рупий (5,62 млрд. долл.). Программа будет реализована с применением "Модели стратегического партнерства" "Процедуры оборонных закупок 2016 года".

Данная модель подразумевает, что выбранная индийская частная компания после одобрения Министерства обороны создает совместное предприятие с производителем оригинального оборудования (OEM) для организации на территории страны производства оборонной продукции в рамках государственной инициативы "Делай в Индии".

После завершения всех необходимых процедур (ориентировочно в течение 2-3 лет), СП примут участие в тендере на поставку НАПЛ, по результатам которого будет выбран предпочтительный претендент на поставку. Ожидается, что после завершения переговоров о стоимости и условиях поставки с ним будет подписан контракт. Первая подлодки ВМС Индии будет поставлена, ориентировочно, через 10 лет.

В рамках "Проекта-75(I)" ВМС Индии планируют построить шесть дизель-электрических подводных лодок, которые должны почти на 50% превышать по размерениям строящиеся Mazagon Dockyards Limited по проекту французской Naval Group НАПЛ класса "Скорпен". Согласно требованиям ВМС Индии, подводная лодка должна быть оснащена как минимум 12 крылатыми ракетами для поражения наземных целей (LACM), а также противокорабельными крылатыми ракетами (ASCM) и 18 тяжелыми торпедами.

Как сообщалось ранее, Россия предложит современную дизель-электрическую подводную лодку класса "Амур-1650", которая сможет нести крылатые ракеты "Клаб" и противокорабельные ракеты "Брамос".