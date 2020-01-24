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Интерфакс-АВН

Зам командующего силами коалиции в Ираке: вывод войск США приведет к восстановлению сил ИГ

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Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)
Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).
Источник изображения: Юлий Нежинский

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Вывод американского воинского контингента из Ирака будет способствовать восстановлению сил террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), заявил заместитель командующего силами международной коалиции в Ираке и Сирии бригадный генерал Алексус Гринкевич.

Он отметил, что ИГ ослаблена, однако, "безусловно, все еще представляет опасность".

"У нее (ИГ) - ИФ) будет потенциал для восстановления сил, если на нее слишком долго не оказывать давление. И чем дольше мы не будем оказывать давление, тем сильнее будет нарастать угроза", - сказал генерал на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, коалиция против ИГ должна определить, насколько реально подорваны возможности ИГ, или же группировка выжидает удобного момента, чтобы возобновить действия.

Ранее сообщалось, что иракский парламент на волне возмущения в связи с гибелью иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Муханди в результате спецоперации США принял решение, требующее от правительства вывода из страны всех иностранных войск.

В то же время, как сообщил Белый дом накануне, президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встрече в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом.

"Сегодня (в среду - ИФ) президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".

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Страны
Ирак
Иран
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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