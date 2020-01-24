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Интерфакс-АВН

Более 3 тыс. связистов Восточного военного округа отработали навыки создания защищенной связи

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий-связист ВС РФ.
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Благовещенск. 23 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Специалисты войск связи Восточного военного округа отработали навыки по созданию устойчивой защищенной от помех связи с использованием новейших станций, сообщает пресс-служба округа.

Отмечается, что к мероприятиям боевой подготовки было привлечено более 3 тыс. человек, задействовано свыше 500 единиц техники, в том числе современные комплексы "Редут-2УС", станции спутниковой связи "Ливень" и другие образцы техники.

"Были поставлены задачи по организации устойчивой помехозащищенной связи с использованием закрытых спутниковых, радиорелейных и других каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. В радиотренировке также были задействованы подразделения, развернутые в Арктической зоне, с использованием современных станции спутниковой связи", - говорится в сообщении.

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Продукция
Редут-2УС
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