National Interest заявил о смертоносности старых российских ракет

Российские ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей противника, несмотря на то, что они медленнее, чем новейшие гиперзвуковые модели. Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

«Одной из самых интересных характеристик ракеты «Оникс» является система наведения. Система наведения может предположительно работать в тандеме с другими ракетами, а также может распределять и классифицировать цели в зависимости от их важности, а затем выбирать подходящую схему атаки», — говорится в материале, опубликованном 20 января.

После уничтожения основной цели оставшиеся ракеты атакуют другие корабли, поэтому ни одна цель не подвергается нападению более чем одной ракетой. После того, как начальная блокировка цели достигнута, «Оникс» выключает свой радар и опускается на небольшую высоту (от 5 до 10 метров) ниже эксплуатационного уровня большинства радаров ПВО.

Автор материала Майкл Пек отмечает, что ракеты «Оникс» способны разгоняться до 2,5 Маха. Этого достаточно, чтобы представлять угрозу для средств ПВО кораблей Запада.

В публикации «Ониксы» называют «старым сверхзвуковым оружием», так впервые они поступили на вооружение почти 20 лет назад. У нового поколения этих ракет дальность полета увеличится с 600 до 800 километров. Кроме того, будет модернизирована система нацеливания и защиты от радиопомех.

18 января The National Interest рассказал об угрозе ракетных засад России для авианосцев США. Отмечается, что особую угрозу для американского флотa представляют российские противокорабельныe крылатыe ракеты П-800 «Оникс», которые способны уничтожать суда противника на расстоянии до трех сотен километров.