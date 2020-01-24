Защита замглавы Генштаба Арсланова подаст кассационную жалобу на арест его имущества

По словам адвоката Антона Антонова, уголовное преследование генерала "было начато с целью его дискредитации"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Защита замглавы Генштаба Минобороны РФ генерал-полковника Халила Арсланова подаст кассационную жалобу на арест имущества офицера и членов его семьи. Об этом ТАСС сообщил адвокат Арсланова Антон Антонов.

"Сторона защиты считает судебные акты, постановленные Вторым западным окружным военным судом по апелляционной жалобе защиты, неправильными. "В связи с этим указанные судебные акты будут обжалованы в кассационном порядке", - отметил Антонов.

По его словам, уголовное преследование генерала было начато с целью его дискредитации. "Считаю, что вмешательство органа следствия в гражданско-правовые отношения Минобороны РФ с "Воентелекомом" и другими исполнителями на стадии исполнения госконтрактов, до их завершения и расторжения неправомерным. При полном возмещении "Воентелекомом" аванса оборонному ведомству следствие продолжает бездоказательно настаивать на якобы существующем ущербе. Считаю, что подобные действия направлены на дискредитацию Арсланова, которая начата в связи с его служебной деятельностью", - сказал он.

Он также заявил, что арест "несуществующего дома, якобы находящегося на земельном участке, принадлежащем дочери подзащитного", недопустим. "Факт отсутствия дома и каких-либо строений или сооружений на этом земельном участке подтверждается заключениями БТИ, которые представлены суду", - отметил защитник.

Во вторник Второй западный окружной военный суд признал законным арест ряда объектов недвижимости арестованного по делу о мошенничестве Халила Арсланова и его детей. Речь идет о квартире на улице Генерала Берзарина в Москве, участке с домом, а также двух загородных участках с дачными домами, принадлежащих сыну и дочери Арсланова.

Версия следствия

По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно. Срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Генерала считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", возбужденному в 2013 году, сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы.

Арсланов в настоящий момент продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ.