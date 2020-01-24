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Военное обозрение

Генсек ООН предупредил о четырёх «всадниках апокалипсиса», угрожающих миру

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Источник изображения: topwar.ru

Четыре масштабные проблемы, угрожающие миру, назвал в среду генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

В своем выступлении Гутерриш назвал эти проблемы "всадниками апокалипсиса" и заявил, что наиболее угрожающими миру являются: геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями.

Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех "всадников" - четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века

- заявил генсек ООН.

Первым "всадником апокалипсиса" Гуттериш назвал высочайшую геополитическую напряженность. Он отметил, что именно по этой причине происходят теракты, растет ядерная угроза.

Вторым "всадником" генсек ООН назвал "экзистенциальный климатический кризис".

Рост [средней мировой] температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание. Наша планета горит

- заявил он.

Третий "всадник" - это глубокое и растущее глобальное недоверие. По словам Гутерриша, "два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство". Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации.

И последняя, четвертая, глобальная угроза - "обратная сторона цифрового мира".

Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать - или даже его осознавать. Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни

подчеркнул он.

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