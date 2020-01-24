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Интерфакс-АВН

Ночные учебные полеты истребительной авиации Тихоокеанского флота прошли над Приморьем

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Владивосток. 23 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летчики авиационного соединения военного аэродрома под Владивостоком провели учебно-тренировочные ночные полеты, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Во время выполнения учебных задач экипажи самолетов МиГ-31БМ, Су-30М2 и Су-35С авиационного соединения военного аэродрома Центральная Угловая выполнили тактические маневры на больших и малых высотах.

В ходе выполнения полетов летчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.

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