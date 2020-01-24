Первый морской транспортный конвертоплан CMV-22B Osprey

Американские корпорация Boeing и компания Bell Textron (входит в состав корпорации Textron) 21 января 2020 года сообщили, что на предприятии Bell Textron в Амарилло (штат Техас) совершил первый полет первый образец конвертоплана CMV-22B Osprey, являющегося корабельным транспортным вариантом семейства конвертопланов Osprey, разработанным для ВМС США.

Первый образец корабельного транспортного конвертоплана Bell Boeing CMV-22B Osprey (бортовой номер "9435") для ВМС США в первом полете, 21.01.2020 (c) Bell Textron

В дальнейшем в начале 2020 года данный первый образец CMV-22B (бортовой номер "9435") будет передан в состав 21-й авиационной испытательной эскадрильи (НХ-21) авиации ВМС США для проведения программы испытаний. Планируется, что по завершении испытаний CMV-22B в первом квартале 2021 года получит сертификацию ВМС США для перевозки личного состава и грузов, что позволит к концу 2021 года начать поставки этих конвертопланов американской морской авиации. CMV-22B станет первым Osprey, поступающим в состав авиации ВМС США (до настоящего времени эти конвертопланы поставлялись только морской пехоте США как MV-22 и ВВС США как CV-22).

CMV-22B предназначен для замены в составе авиации ВМС США старых палубных турбовинтовых транспортных самолетов Grumman С-2А Greyhound. Самолеты С-2А, используемые в настоящее время в качестве палубных транспортных самолетов (для решения так называемых задач COD - Carrier onboard delivery) на американских авианосцах, представляют собой фактически грузовую версию самолета ДРЛО и управления Grumman E-2 Hawkeye. Самолеты С-2А эксплуатируются в ВМС США с 1965 года, ныне эксплуатируемые 32 машины были построены с 1984 по 1990 годы. ВМС США планируют полностью снять с вооружения самолеты С-2А по ресурсу в 2024 году.

Изначально на старте программы создания Osprey ВМС США планировали приобрести 48 конвертопланов под индексом HV-22 для использования главным образом в качестве поисково-спасательных, однако в последующем это намерение было аннулировано, и ВМС долгое время не проявляли интереса к V-22, а их основным заказчиком стала морская пехота США. Вновь американский флот обратил внимание на Osprey после начала практического использования машин MV-22 морской пехоты 2011 году со взлетно-посадочных площадок кораблей и судов. В 2012 и 2014 годах флотом были проведены испытания по использованию машин MV-22 в качестве транспортных на авианосцах CVN 68 Nimitz и CVN 75 Harry S. Truman соответственно, увенчавшиеся полным успехом. После этого и было принято решение о приобретении для ВМС США конвертопланов в транспортной конфигурации (сперва обозначенной как HV-22, а в 2016 году - как CMV-22B) для замены самолетов C-2A. В январе 2015 года руководство ВМС и морской пехоты США подписали соответствующий меморандум, определив закупку на первом этапе для флота 12 транспортных конвертопланов (с финансированием четырех машин ежегодно с 2018 по 2020 финансовые годы).

Всего ВМС США изначально планировали приобрести 48 транспортных конвертопланов CMV-22B для замены самолетов C-2A, затем это количество было сокращено до 44, а затем - до 39 машин.

CMV-22B выполнен на основе конструкции модификации MV-22В, отличаясь главным образом увеличенным запасом топлива, размещенным в фюзеляжных споносонах увеличенного размера, что позволяет увеличить заявляемый радиус действия с 870 до 1150 морских миль. Также установлены усовершенствованные средства связи. Максимальный вес полезной нагрузки 20 тысяч фунтов (9070 кг) на коротких дистанциях.

Первый образец корабельного транспортного конвертоплана Bell Boeing CMV-22B Osprey (бортовой номер "9435") для ВМС США в первом полете, 21.01.2020 (c) Bell Textron