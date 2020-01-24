Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении

Как сообщила 22 января 2020 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), в Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район. Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов "Искандер-М" по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

(с) Министерство обороны России

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям.

Комментарий bmpd. Речь идет о 103-й отдельной ракетной Краснознаменной бригаде Восточного военного округа, дислоцированной в Улан-Удэ.

Насколько можно судить, данное сообщение является первым официальным признанием наличия ядерных ("специальных") боевых частей на оснащении строевого оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М".