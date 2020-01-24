Войти
bmpd.livejournal.com

Первое официальное признание наличия «Искандера-М» в ядерном снаряжении

187
0
0

Как сообщила 22 января 2020 года пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), в Бурятии военнослужащие ракетного соединения ВВО отработали вопросы доставки специальных боеприпасов в условный район. Основной задачей таких занятий является, отработка слаженных действий подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов "Искандер-М" по доставке и перегрузке изделий, а также их дальнейшей отправке в заданные районы.

(с) Министерство обороны России

Были выполнены временные нормативы по выводу техники транспортной группы эксплуатации из парка боевых машин на объединенные склады военно-технического имущества, совершению марша в заданные основные и запасные позиционные районы, рассредоточению агрегатов и элементов боевого порядка.

В общей сложности личным составом базы в ходе планового занятия отработано около 20 вводных, в основном направленных на изучение командирами возможностей подразделения, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки, максимально приближенных к боевым условиям.

Комментарий bmpd. Речь идет о 103-й отдельной ракетной Краснознаменной бригаде Восточного военного округа, дислоцированной в Улан-Удэ.

Насколько можно судить, данное сообщение является первым официальным признанием наличия ядерных ("специальных") боевых частей на оснащении строевого оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 "Искандер-М".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Похожие новости
02.10.2014
Армия РФ в 2015 году будет иметь семь бригад, вооруженных "Искандер-М"
11.06.2014
Украинское ракетостроение: от Челомея до Коломойского
27.02.2013
Контрактная армия важнее контрактов на закупку техники
09.10.2012
Программа вооружения РФ до 2020 г решит проблему ПРО США - Минобороны
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
04.05.2012
Траектория угрозы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.01 00:20
  • 15
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 24.01 00:05
  • 7
ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС РФ очередной самолет ДРЛОиУ А-50У
  • 23.01 23:34
  • 21
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 23.01 23:19
  • 1
Ядерный зонтик: как модернизируют ПРО Москвы
  • 23.01 22:53
  • 1
Новые ракеты ПРО заступят на боевое дежурство для защиты Москвы в ближайшее время
  • 23.01 22:47
  • 24
В Китае: Американская МБР "Trident II" в 10 раз надёжнее "Булавы"
  • 23.01 22:37
  • 8
Облачный сервис: Су-34 сможет обнаружить невидимые цели
  • 23.01 21:30
  • 19
Перспективный корабль на основе корвета проекта 20386
  • 23.01 21:13
  • 47
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 23.01 19:49
  • 1971
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 18:26
  • 72
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 23.01 17:30
  • 2
Агрессивность американских военных на северо-востоке Сирии нарастает
  • 23.01 17:24
  • 285
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 23.01 17:02
  • 1
«Абрамсы» форсируют Атлантику
  • 23.01 16:59
  • 3
Jyllands-Posten (Дания): Украина должна быть в ЕС и НАТО. Все остальное будет на руку Путину